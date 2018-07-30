Орловскому трактористу неслыханно «повезло» в лесу

Мужчина нашел в кустах спортивную винтовку с патронами.

Находка довела жителя Малоархангельского района до суда. На него завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранения оружия и боеприпасов.

Мужчина рассказал, что нашел в лесополосе однозарядную спортивно-охотничью винтовку и три патрона к ней. Оружие решил оставить себе. До дома находку довез на тракторе Т-150. В полицию не сообщил, оружие не сдал.

Более того, как рассказали в районном суде, мужчина даже опробовал винтовку, выстрелив из нее один раз в саду. Кстати, он понимал, что может понести ответственность. Поэтому выбросил винтовку в пруд. Однако его все равно разоблачили.

В суде он признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Его наказали двумя годами ограничения свободы.

ИА «Орелград»