Орловскому трактористу неслыханно «повезло» в лесу

30.7.2018 | 13:20 Новости, Общество

Мужчина нашел в кустах спортивную винтовку с патронами.

Находка довела жителя Малоархангельского района до суда. На него завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранения оружия и боеприпасов.

Мужчина рассказал, что нашел в лесополосе однозарядную спортивно-охотничью винтовку и три патрона к ней. Оружие решил оставить себе. До дома находку довез на тракторе Т-150. В полицию не сообщил, оружие не сдал.

Более того, как рассказали в районном суде, мужчина даже опробовал винтовку, выстрелив из нее один раз в саду. Кстати, он понимал, что может понести ответственность. Поэтому выбросил винтовку в пруд. Однако его все равно разоблачили.

В суде он признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Его наказали двумя годами ограничения свободы.

ИА «Орелград»

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