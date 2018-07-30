Под Орлом опасных больных обязали пройти медосмотр

Суд Залегощенского района удовлетворил иски прокуратуры.

Иски были поданы прокурором района в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиками выступили местные жители, состоящие на учете в Залегощенской ЦРБ. Их обязали пройти профилактический медицинский осмотр «в целях выявления туберкулеза».

Как пояснили в суде района, прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о предупреждении распространения туберкулеза. Выяснилось. что состоящие на учете граждане больше года не проходили амбулаторное флюорографическое исследование легких.

С точки зрения закона это «негативным образом сказывается на риске заболеваемости туберкулезом и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, что ставит под угрозу, как здоровье ответчиков, так и здоровье окружающих граждан».

В суде отметили, что все ответчики исковые требования признали полностью и относительно их удовлетворения не возражали. Решения в законную силу пока не вступили.

ИА «Орелград»