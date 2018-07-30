В Орле пресекли 130 попыток учредить компании

Налоговики отказали в регистрации недобросовестным гражданам.

Как сообщили в управлении ФНС России в Орловской области, недобросовестный гражданин не может быть учредителем или руководителем фирмы. Механизм строго регулируется законом.

В частности, установлен запрет на создание новых юридических лиц и на участие в управлении существующими юридическими лицами для тех граждан, которые проявили недобросовестность.

Запрет распространяется на тех, кто уклонился от совершения необходимых действий по прекращению юридического лица в предусмотренных законом процедурах ликвидации или банкротства.

— К таким гражданам, в частности, относятся лица, ранее зарегистрированные в качестве учредителей и руководителей фирм, признанных недействующими и исключенными менее трех лет назад из ЕГРЮЛ при наличии задолженности перед бюджетом, — пояснили в УФНС.

Сообщается, что за первое полугодие 2018 года Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области, выполняющей функции Единого центра регистрации, по данному основанию было вынесено около 130 отказов в государственной регистрации.

ИА «Орелград»