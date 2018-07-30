Водитель заплатит 800 тысяч рублей за сбитого на тротуаре пешехода

Поставлена точка в резонансном уголовном деле о ДТП.

Как сообщили в суде Ливенского района, обращен к исполнению приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в ДТП со смертельным исходом.

Инцидент произошел поздним вечером 30 декабря 2017 года. Подсудимый управлял автомобилем «Ниссан Максима». Он двигался по улице со скоростью 100 км/ч. Водитель не справился с управлением. Машина выехала на тротуар и сбила пешехода. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу родственников погибшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор был обжалован, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

ИА «Орелград»