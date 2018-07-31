Орел одолжит 102 млн на погашение долгов

Горсовет одобрил привлечение очередного кредита.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, инициатива исходила от администрации Орла и была рассмотрена 31 июля на внеочередной сессии. Чиновники призвали внести поправки в бюджет на 2018 год. В частности, было предложено увеличить доходы и дефицит бюджета — за счет получения кредита в сумме 102 млн рублей.

— Необходимость вызвана отсутствием лимитов бюджетных обязательств по исполнению обязанностей бюджетными организациями по оплате страховых взносов, что приводит к приостановке движений по счетам этих организаций и учреждений, — пояснил замглавы администрации города Игорь Краличев. – Средства, приобретаемые на финансирование дефицита бюджета, предлагается направить на увеличение ассигнований.

Кроме того, было предложено увеличить ассигнования на исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов на сумму 5,9 миллиона рублей для того, чтобы «исполнить все судебные решения, предъявленные на сегодняшний день к администрации города».

Игорь Краличев заверил народных избранников в том, что кредит позволит образовательным учреждениям разблокировать к новому учебному году счета и достойно подготовиться к 1 сентября. Депутаты поддержали инициативу большинством голосов.

Напомним, что еще в мае налоговые органы начали блокировать счеты муниципальных организаций и учреждений за долги по уплате страховых взносов. В конце июля были заморожены счета театра «Русский стиль».

ИА «Орелград»