Орловские налоговики предложили обанкротить «Экотек»

Оператор по обращению с ТБО может исчезнуть из-за долгов.

Как сообщает «Коммерсант», управление ФНС по Орловской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве ООО «Экотек». Напомним, что эта компания несколько лет работала в Орле и занимала немалую долю на местном рынке обращения с твердыми бытовыми отходами.

Злые языки связывали ее с бывшим губернатором Орловской области Вадимом Потомским. В частности, владельца компании Артема Багдасарова называют двоюродным братом экс-губернатора.

— «Экотек» начал работать в Орле с 2014 года, после того, как регион возглавил господин Потомский, — пишет «Коммерсант». — После отставки господина Потомского, с конца 2017 года «Экотек» покинула орловский рынок.

Как следует из материалов дела, компания задолжала государству более 4 миллионов рублей. Иск пока не принят к производству, другие подробности не раскрываются.

ИА «Орелград»