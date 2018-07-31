Орловские подростки помогли ветеранам и прибрались на кладбище

31.7.2018 | 11:38 Новости, Общество

В обладминистрации подвели предварительные итоги трудовых каникул.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, в текущем году в регионе было трудоустроено 1280 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Работу они получили по программе временной занятости несовершеннолетних. Отмечается, что пик трудоустройства приходится на летние каникулы.

— Многие работают в составе экологических отрядов, — рассказали в управлении. — Например, в Заводском районе Орла в июне в таком отряде были заняты 50 учащихся, в июле – 60.

В Болхове 28 подростков были оформлены подсобными рабочими. Они помогали ветеранам Великой Отечественной войны, а также благоустроили памятники архитектуры, площадь Ленина и офицерское кладбище.

Кроме заработной платы от работодателя, ребята получают материальную помощь от центра занятости, подчеркнули в управлении.

ИА «Орелград»

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