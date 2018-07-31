В Орле дети ограбили ларек и унесли чипсы и газировку

Несколько дней назад по сигналу тревожной кнопки в продуктовый ларёк в районе Наугорского шоссе прибыли сотрудники Росгвардии.

При обследовании места происшествия выяснилось, что злоумышленники сорвали замок и разбили окна торгового объекта. Кассовый аппарат остался нетронутым, однако по всему торговому помещению были разбросаны продукты.

Росгвардейцы, не теряя ни минуты, бросились обследовать близлежащие территории. В квартале от ларька удалось заметить трёх подростков с набитыми сумками. Увидев, что их заметили, молодые люди бросились в рассыпную, однако одного из «преступной банды» все же удалось поймать. При осмотре у 15-летнего подростка в сумке нашли конфеты, чипсы и газировку.

— Юноша был передан прибывшим на место сотрудникам ПДН для проведения дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»