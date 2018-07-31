В Орловской области число опасных водоемов выросло до трех

Три водоема не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные еженедельного мониторинга за состоянием качества воды в местах массового отдыха граждан. Напомним, что в этом году в региональный реестр включены 40 зон рекреации.

Сообщается, что на 30 июля 2018 года по микробиологическим показателям вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в реке Сосна (городской пляж города Ливны), а также в прудах деревень Семенихино (Ливенский район) и Калиновка (Должанский район).

Неделей ранее небезопасным был признан один водоем. Владельцам, ответственным за эксплуатацию указанных пляжей, уже направлены предписания о запрете купания.

В Роспотребнадзоре также отметили, что по вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все отобранные в водоемах области пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

ИА «Орелград»