Экс-начальник ГИБДД Должанского района пойдет под суд за помощь другу

1.8.2018 | 10:32 Новости, Общество

Он сфабриковал протоколы о ДТП.

Бывший начальник ГИБДД Должанского района Александр Дорофеев предстанет перед судом за фальсификацию материалов ДТП, в которое попал его друг. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Согласно материалам обвинения, в сентябре 2017 года знакомый Дорофеева попал в ДТП, врезавшись в опору связи «Ростелекома». Гаишник попытался выгородить его. Для этого он сфабриковал протоколы и освободил друга от ответственности.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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