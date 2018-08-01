Под Орлом поле испортили «алкогольными» отходами

Россельхознадзор крупно оштрафовал агрофирму за «внесение удобрений».

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, под штрафные санкции попала агрофирма «ОТД-Легион». Ее уличили в ухудшении качества почвы. Административное расследование было проведено в апреле-июне этого года.

В Краснозоренском районе на земле сельхозназначения были обнаружены «лужи неизвестного жидкого вещества коричневого цвета». Было установлено, что это комплексные удобрения, созданные на основе на основе отходов производства растительного происхождения ЗАО «РФК» — расположенного неподалеку спиртзавода.

— «ОТД-Легион» вносило удобрение без предварительного агрохимического обследования сельхозугодий, — пояснили в Россельхознадзоре. — Также норма внесения была превышена. Были обнаружены лужи, что говорит о неравномерном внесении вещества в почву.

Лабораторный анализ показал, что на земельном участке допущено ухудшение свойств почвы. По результатам расследования юридическое лицо было оштрафовано на 400 тысяч рублей. Постановление обжаловано не было, штраф оплачен в полном объеме, отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»