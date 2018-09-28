«Орелгортеплоэнерго» в 13 раз увеличило прибыль, выгнав главбуха

Озвучены новые данные о проверках на скандально известном предприятии



Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала сведения о результатах дистанционного контроля «отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Орелгортеплоэнерго»

Сообщается, что в текущем году финансово-экономическое состояние значительно улучшилось. Чистая прибыль по итогам первого полугодия увеличилась в 13,4 раза по сравнению с показателем за 9 месяцев 2017 года.

«Генеральным директором АО «Орелгортеплоэнерго» были прекращены трудовые отношения с заместителем генерального директора по производству и главным бухгалтером, – сообщили в КСП. – Также ведется претензионно-исковая работа, направленная на возврат отвлеченных денежных средств. По состоянию на 1сентября 2018 года взыскано 9,3 млн рублей».

По выявленным КСП нарушениям при выдаче займов сторонним организациям Следственным комитетом России по Орловской области в отношении бывшего гендиректора возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»