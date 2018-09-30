Орловских полицейских наказали за недостоверную статистику

Нарушения при учете преступления выявили прокуроры.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, сотрудники этого ведомства проанализировали результаты работы по обеспечению достоверности правовой статистики в 2018 году. Речь идет об отчетах о состоянии преступности, следствия и дознания.

— Установлено, что сотрудниками ЛО МВД России на станции «Орел» допущены многочисленные нарушения при учете преступлений и формировании статистических отчетов, — сообщается на официальном сайте ведомства.

Поясняется, что «в документах первичного учета неверно отражались сведения о преступлении и лице, его совершившем, искажены сведения о предмете преступного посягательства, о преступлениях, совершенных в общественном месте и в сфере пассажирского транспорта, потребительского рынка, о сумме причиненного и возмещенного ущерба, об органе, выявившем преступление».

Для устранения нарушений было внесено два представления, по результатам рассмотрения которых шесть должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»