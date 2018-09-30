Орловских водителей оставили без медосмотров

Нарушения трудового законодательства выявлены в Мценском районе.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая выездная проверка была проведена на предприятии «Отрадаагроинвест» Мценского района.

В результате были выявлены нарушения трудового законодательства. Так, установлено, что водители, механизаторы и трактористы не проходили обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

«По итогам проверки за нарушения охраны труда юридическое лицо, допустившее, нарушения привлечено к административной ответственности», — отметили в инспекции труда.

ИА «Орелград»