Орловских водителей оставили без медосмотров

30.9.2018 | 20:35 Новости, Общество

Нарушения трудового законодательства выявлены в Мценском районе.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая выездная проверка была проведена на предприятии «Отрадаагроинвест» Мценского района.

В результате были выявлены нарушения трудового законодательства. Так, установлено, что водители, механизаторы и трактористы не проходили обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

«По итогам проверки за нарушения охраны труда юридическое лицо, допустившее, нарушения привлечено к административной ответственности», — отметили в инспекции труда.

ИА «Орелград»

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