Стало известно, сколько ярмарок останется в Орле

Мэрия областного центра утвердила торговый план.

Администрация Орла утвердила план размещения ярмарок на территории города в 2019-2020 годах. Документ принят «в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка товарами повседневного спроса». Контроль возложен на начальника финансово-экономического управления Игоря Краличева.

В план включены 14 ярмарок, в том числе четыре ярмарки «Хлебосольный выходной». Они будут работать по следующим адресам: Комсомольская площадь (в районе ОАО «Гамма»), улица Металлургов, 17 (район МАУК «МКДЦ «Металлург города Орла»), площадь Маршала Жукова и улица Узловая, 2.

Тематическая ярмарка «День Меда» в будущем году пройдет 11 августа на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Остальные ярмарки будут сезонными – универсальными и специализироваными.

ИА «Орелград»