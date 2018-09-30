В Орле почтут память погибших десантников

В областном центре пройдет церемония возложения цветов.

Первый заместитель главы администрации города Орла Олег Минкин подписал постановление о проведении церемонии возложения цветов. Она будет посвящена памяти воинов-десантников, погибших в бою за Орел 3 октября 1941 года.

Как следует из текста документа, акция организована «в целях повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за Отечество, развития у молодежи чувства патриотизма, повышения авторитета службы в армии».

Финансирование предусмотрено ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы». Церемония пройдет 3 октября 2018 года в 12 часов в сквере Героев-десантников.

ИА «Орелград»