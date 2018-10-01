Население Орловской области сократилось на 3,5 тысячи человек

Обнародованы оперативные данные о демографической ситуации.

Как сообщает Орелстат, в 2018 году естественная убыль населения Орловской области составила 3447 человек. Таково превышение уровня смертности (в регионе за 8 месяцев умерло 7997 человек) над уровнем рождаемости (4550 человек).

Годом ранее соотношение было чуть меньше. Тогда по итогам января-августа естественная убыль населения составила 3253 человека. Однако и уровень смертности, и уровень рождаемости в этом году ниже прошлогоднего показателя. Добавим, что в 2018 году среди умерших – 26 младенцев в возрасте до одного года.

ИА «Орелград»