Население Орловской области сократилось на 3,5 тысячи человек

1.10.2018 | 15:12 Новости, Общество

Обнародованы оперативные данные о демографической ситуации.

Как сообщает Орелстат, в 2018 году естественная убыль населения Орловской области составила 3447 человек. Таково превышение уровня смертности (в регионе за 8 месяцев умерло 7997 человек) над уровнем рождаемости (4550 человек).

Годом ранее соотношение было чуть меньше. Тогда по итогам января-августа естественная убыль населения составила 3253 человека. Однако и уровень смертности, и уровень рождаемости в этом году ниже прошлогоднего показателя. Добавим, что в 2018 году среди умерших – 26 младенцев в возрасте до одного года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования