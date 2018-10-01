Орел попал в топ-5 России по продажам новых iPhone

1.10.2018 | 16:35 Новости, Общество

Внезапно.

Орел попал в пятерку городов, где на выходных активнее всего покупали новые смартфоны компании Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Связного».

В топ-5 также попали Воронеж, Курск, Тверь и Тула. Кроме того, в Орле, как оказалось, нашлось много желающих приобрести новые смарт-часы Apple Watch.

По данным «Связного», в центральной России чаще покупают «максовую» версию на 256 Гб в цвете «золото».

На сайте ритейлера указано, что iPhone Xs Max в Орле можно купить за 110 тысяч рублей. Xs на 256 Гб обойдется в 101 тысячу рублей.

ИА «Орелград»

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