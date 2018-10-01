Под Орлом десятки подростков попались на распитии спиртного

В администрации Орловского района обсудили «трудных подростков».

Как сообщили в районной администрации, вопрос был рассмотрен на расширенном заседании по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Отмечено, что по итогам 8 месяцев текущего года в Орловском районе зафиксировано снижение подростковой преступности на 20 процентов. В основном это кражи.

— На данный момент на профилактическом учете состоят 47 подростков, за 25 из них закреплены наставники, — рассказали в администрации. — С начала года состоялось 19 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 215 административных материалов.

К административной ответственности привлечено 39 подростков — в основном за распитие спиртных напитков. В отношении родителей, уклоняющихся от воспитания детей, рассмотрено 172 материала.

Также сообщается, что в текущем году совершено свыше 50 выездов социального патруля с посещением 123 семей, в которых насчитывается 209 детей.

ИА «Орелград»