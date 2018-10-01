«Ростелеком» презентовал орловским застройщикам систему «Умный дом»

1.10.2018 | 12:28 Новости компаний, Рекомендуем

«Ростелеком» организовал для представителей строительной сферы Орловщины презентацию комплекса сервисов «Умный дом». Встреча с проектировщиками и застройщиками состоялась в рамках III Фестиваля архитектуры, урбанистики и строительных технологий, который проходил в Орле 27-28 сентября. Цифровой провайдер выступил с предложением обеспечить новостройки возможностью подключения «умных» сервисов уже на этапе закладки многоквартирных домов.

Как рассказали в компании, «Ростелеком» предлагает орловским застройщикам прокладку оптических линий связи к строящимся объектам. Это позволяет уже на стадии строительства обеспечить многоквартирные дома всеми возможностями, которые открывает высокоскоростной интернет. Внешнее видеонаблюдение, умный шлагбаум, умный домофон, автоматический учёт коммунальных ресурсов, подключение IP TV и «умных» устройств в квартирах доступны прямо с момента заселения, отметили в компании. Заранее предусмотрев для новосёлов такие сервисы, застройщики повышают конкурентоспособность жилья. Важно и то, что «Ростелеком» берёт на себя изготовление проектной документации и технических условий по радиофикации и телефонизации новостроек, получение заключения госэкспертизы и госстройнадзора, программное обеспечение и постгарантийное обслуживание.

Презентация комплекса сервисов «Умный дом» от «Ростелекома» вызвала большой интерес у специалистов строительной сферы. Ведь помимо уже озвученных преимуществ комплекс сервисов «Умный дом» от «Ростелекома» даёт возможность дальнейшего расширения функционала с помощью дополнительных устройств и датчиков. Уже сейчас система позволяет подключить до 250 различных датчиков. И работа в этом направлении продолжается.

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