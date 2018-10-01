В правительстве Орловской области осталось 10 департаментов

Их перечень утвердил Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов правительства — руководителей департаментов региона, которые будут входить в состав правительства.

В список вошли:

департамент информационных технологий,

департамент экономического развития и инвестиционной деятельности,

департамент финансов,

департамент государственного имущества и земельных отношений,

департамент промышленности и торговли,

департамент образования,

департамент здравоохранения,

департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости,

департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства,

департамент сельского хозяйства Орловской области.

До принятия новой структуры в правительстве Орловской области были департамент кадров и противодействия коррупции, правовой департамент и департамент внутренней политики. Теперь они упразднены.

Ранее Андрей Клычков определился со своими заместителями. Первым вице-губернатором вместо Александра Бударина стал Вадим Соколов. Свои посты сохранили Вадим Тарасов, Николай Злобин, Дмитрий Бутусов и Михаил Коротаев. Неизвестно, кто заменит Андрея Усикова на должности зампреда по социальному блоку. По данным СМИ, на пост претендует «человек из Москвы», его кандидатура проходит согласование.

ИА «Орелград»