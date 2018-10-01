В правительстве Орловской области осталось 10 департаментов

Их перечень утвердил Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень членов правительства — руководителей департаментов региона, которые будут входить в состав правительства.
В список вошли:
- департамент информационных технологий,
- департамент экономического развития и инвестиционной деятельности,
- департамент финансов,
- департамент государственного имущества и земельных отношений,
- департамент промышленности и торговли,
- департамент образования,
- департамент здравоохранения,
- департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости,
- департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства,
- департамент сельского хозяйства Орловской области.
До принятия новой структуры в правительстве Орловской области были департамент кадров и противодействия коррупции, правовой департамент и департамент внутренней политики. Теперь они упразднены.
Ранее Андрей Клычков определился со своими заместителями. Первым вице-губернатором вместо Александра Бударина стал Вадим Соколов. Свои посты сохранили Вадим Тарасов, Николай Злобин, Дмитрий Бутусов и Михаил Коротаев. Неизвестно, кто заменит Андрея Усикова на должности зампреда по социальному блоку. По данным СМИ, на пост претендует «человек из Москвы», его кандидатура проходит согласование.
ИА «Орелград»