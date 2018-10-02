Орловцы задолжали банкам миллиарды рублей

Объем кредитования населения вырос почти в 1,5 раза.

По данным областной администрации, на 1 августа 2018 года совокупный объем кредитных вложений на территории нашего региона составил 80,89 миллиарда рублей. Это на 18,5 процента больше, чем годом ранее.

Наибольшую активность проявило население. Простые жители Орловской области на отчетную дату позаимствовали 27,56 миллиарда рублей. По сравнению с августом 2017 года объем кредитования населения вырос на 44,1 процента.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели взяли в банках кредиты на 53,33 миллиарда рублей. Показатель вырос на 8,5 процента по сравнению с прошлым годом.

ИА «Орелград»