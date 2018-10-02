Орловский молочный завод работать не будет

Арбитраж рассмотрит требования кредиторов.

Орловский арбитражный суд назначил на 12 октября рассмотрение заявления об установлении размера требований кредиторов к ООО «Орловский молочный завод». В августе этого года было удовлетворено заявление ООО «Фемида», которое просило признать предприятие несостоятельным.

Представители завода не стали спорить и признали наличие задолженности перед истцом. Они также пояснили, что завод находится в стадии добровольной ликвидации на основании решения единственного участника, и поэтому сам намеревался обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве.

Кстати, выявленная кредиторская задолженность ООО «Орловский молочный завод» по состоянию на 20 июля 2018 года (дату составления ликвидационного баланса) составляла 486,87 миллиона рублей, что превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

Она практически в полном объеме подтверждена вступившими в законную силу судебными актами. На дату проведения августовского судебного заседания свободными денежными средствами для погашения требований кредиторов завод не располагал. Его представители заявили, что хозяйственно-производственную деятельность предприятие продолжать не намерено.

ИА «Орелград»