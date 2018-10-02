Орловским студентам показали суд над наркодельцом

Открытый процесс провели для учащихся филиала РАНХиГС.

Мероприятие совместно организовали Орловская транспортная прокуратура и суд Железнодорожного района города Орла. Оно прошло «в целях правового просвещения и формирования профессиональных навыков». За ходом слушаний наблюдали студенты юридического факультета Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

— По итогам суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, — рассказали в транспортной прокуратуре. – Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

Подсудимый вину преступлении признал. Его наказали штрафом в размере 25 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»