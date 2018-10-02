В Орле из-за курсантов на три дня ограничат парковку и перекроют движение

Изменения будут действовать 2, 4 и 6 октября.

Из-за репетиции церемонии приведения к присяге курсантов Орловского юридического института и самой церемонии в центре Орла ограничат движение и парковку, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

2 и 4 октября с 00.00 до 19.00 запрещена стоянка между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Горького и пл. Ленина, по ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), а также с 15.30 до 19.00 перекрыто движение по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора);

6 октября с 00.00 до 13.30 запрещена стоянка между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Горького и пл. Ленина, по ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), с 00.00 до 14.30 — на ул. Гуртьева (от ул. Октябрьской до ул. Салтыкова-Щедрина). Кроме того, с 13.00 до 14.30 будет перекрыто движение по ул. Гуртьева (от ул. Октябрьской до ул. Салтыкова-Щедрина).

ИА «Орелград»