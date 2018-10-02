В Орле открылась школа будущих профессий

Образовательный проект стартовал в стенах опорного вуза.

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, «Школа будущих профессий» открыла свои двери для учеников уже третий год подряд. Заниматься в ней будут школьники. Главная задача проекта — подготовить их к «динамично меняющемуся миру и рынку труда»

— У нас уже сформированы группы из более 200 школьников, которые выразили свое желание обучаться, — говорит куратор проекта Алена Уварова. — Мы ждем мотивированных, заинтересованных ребят, которые бы хотели вместе с опорным университетом выбрать свою будущую профессию.

Участников проекта познакомят с атласом профессий, которые будут популярны через 5-10 лет, в частности, биотехнологии, IT-технологии и предпринимательство. Школьников обучат навыкам коммуникации, управления стрессом, сформируют и разовьют лидерские качества.

ИА «Орелград»