Власти Орла проверили данные о «темном прошлом» подрядчика по капремонту «Дружбы»

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Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, власти Ижевская дали хороший отзыв о татарской компании «Региональные газораспределительные сети» (РГС), которая сейчас занимается капремонтом моста «Дружба». Ранее сообщалось, что мэрия направила запросы о РГС в Арбитражный суд Татарстана, казанское УМВД, налоговую службу и в МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства г. Ижевска», которое заказывало ремонт местного моста.

По данным УКХ, работы по ремонту «Дружбы» продолжаются в штатном режиме. Лишний материал вывезут на хранение, а новую необходимую технику привезут по железной дороге. Сейчас на объекте находятся 15 человек, но планируется увеличение бригады до 40 человек. Вслед за переустройством коммуникаций они начнут снимать старые балки и ремонтировать опоры.

ИА «Орелград»