Орловцев призвали позаботиться о плодородии

3.10.2018 | 11:53 Новости, Общество

Россельхознадзор обратился с призывом к жителям региона.

Территориальное управление Россельхознадзора призвало всех землепользователей Орловской области соблюдать установленные требования действующего законодательства и заботиться о плодородии земель. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.

Связано это с изменением региональной нормативной базы. Как пояснили специалисты, в сентябре 2018 года правительство Орловской области внесло поправки в порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на землях сельскохозяйственного назначения.

— Новый порядок расширил список необходимых документов для получения соответствующего разрешения, а также основания для отказа в выдаче такого разрешения, — отметили в ТУ Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что неизменной остается обязанность хозяйствующих субъектов перед началом проведения земляных работ получать в департаменте сельского хозяйства Орловской области соответствующее разрешение.

ИА «Орелград»

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