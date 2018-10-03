Орловцев призвали позаботиться о плодородии

Россельхознадзор обратился с призывом к жителям региона.

Территориальное управление Россельхознадзора призвало всех землепользователей Орловской области соблюдать установленные требования действующего законодательства и заботиться о плодородии земель. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.

Связано это с изменением региональной нормативной базы. Как пояснили специалисты, в сентябре 2018 года правительство Орловской области внесло поправки в порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на землях сельскохозяйственного назначения.

— Новый порядок расширил список необходимых документов для получения соответствующего разрешения, а также основания для отказа в выдаче такого разрешения, — отметили в ТУ Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что неизменной остается обязанность хозяйствующих субъектов перед началом проведения земляных работ получать в департаменте сельского хозяйства Орловской области соответствующее разрешение.

ИА «Орелград»