Расстрелявшего свою машину орловца признали хулиганом

Вынесен приговор по буквально нашумевшему делу.

Глазуновским районным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по статье 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, в дневное время произвел из зарегистрированного охотничьего ружья не менее 15 выстрелов по принадлежащему ему автомобилю.

Машина была припаркована у дороги. Суд назначил хулигану наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов заработной платы.

Охотничье ружье у него изъято, разрешение на его хранение и ношение передано в УМВД для аннулирования.

Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»