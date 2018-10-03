В Орле обсудят «таинственные повести» Тургенева

Путешествие в мир «таинственных повестей» организует областная библиотека.

Как сообщили в областной библиотеке, мероприятие приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. Этой дате будет посвящена встреча в литературной гостиной, которая пройдет 18 октября в 16.00. Организаторы приглашают всех желающих совершить путешествие в мир «таинственных повестей» Ивана Тургенева.

— «Таинственные повести» — тот пласт в творческом наследии русского писателя, который своей необычностью не перестает приковывать к себе внимание уже нескольких поколений представителей литературной критики, — пояснили организаторы. — Впервые тема таинственного воплотилась в рассказе «Призраки», написанном в 1861-1863 годах. Затем образ таинственного стал возникать все чаще и чаще: «Собака» , «Странная история» , «Стук… Стук… Стук!..», «Часы», «Сон» и другое.

В список включен и незавершенный рассказ «Силаев», который создавался предположительно в конце 1870-х годов. Отмечается, что «таинственные повести» Тургенева были встречены современниками почти в штыки.

«Перечитайте «таинственную» прозу и, быть может, перед вами тоже откроются двери волшебства этого «властелина полуфантастического, ему одному доступного мира», — советуют в библиотеке.

ИА «Орелград»