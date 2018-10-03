Виновник смертельного ДТП получил 5,5 лет колонии

В Ливнах вынесен приговор «пьяному» водителю.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», вынесен обвинительный приговор суда по уголовному делу о смертельном ДТП. На скамье подсудимых оказался 34-летний местный житель. Установлено, что аварию он совершил на автомобиле «Нива Шевроле».

Около полуночи мужчина ехал по улице Заливенской, на которой допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103. В результате ДТП погиб 45-летний пассажир «ВАЗа», а водителя «Нивы» госпитализировали.

В ходе процесса выяснилось, что последний находился за рулем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем. Суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»