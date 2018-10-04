Минсельхоз сравнил Орловщину с другими регионами

4.10.2018 | 11:42 Важное, Новости, Общество

В Орловской области намолотили 3 млн тонн зерна.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оперативные данные Минсельхоза РФ, регионы Черноземья завершают уборку зерновых и зернобобовых культур. На 3 октября лидером является Тамбовская область, в которой обмолочено 95,5 процента посевных площадей и собрано 3,1 миллиона тонн зерна.

Впрочем, Орловская область отстала совсем немного. В нашем регионе обмолочено 94,7 процента посевных площадей, или 826,6 тысячи га. На текущий момент намолочено 3 миллиона тонн зерновых. Для сравнения: в Воронежской области сбор зерна составил 4,2 миллиона тонн, в Курской — 3,9 миллиона.

О качестве зерна орловской пшеницы можно судить по данным мониторинга, который проводят сотрудники ТУ Россельхознадзора. Согласно им, 10 процентов собранного зерна относится к 3-му классу. Именно из такой пшеницы пекут хлеб и изготавливают сладости. К 4-му классу относится 55 процентов собранного зерна, к 5-му – 35.

ИА «Орелград»

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