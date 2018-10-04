Под Орлом трое мужчин жестоко избили посетителя кафе

В Мценске суд рассмотрел дело о разбойном нападении.

Как сообщили в суде Мценского района, на скамье подсудимых оказались трое местных жителей. Как следует из материалов дела, они допоздна засиделись в одном из местных кафе, в котором распивали спиртное. Приятели обратили внимание на одинокого посетителя, сидевшего за соседним столиком.

«Они договорились напасть на него с целью завладения его имуществом и денежными средствами, — рассказали в суде. – Дождались закрытия кафе и начали действовать».

Один из подсудимых вышел с потерпевшим из кафе и стал провоцировать его на конфликт, двое других шли за ними. Мужчина не отреагировал на оскорбления. Тогда один из троицы несколько раз ударил его кулаком по лицу, а другой накинул ему на голову куртку.

Затем приятели еще несколько раз ударили жертву, подавив волю к сопротивлению. Сняли все ценные вещи и отобрали деньги. Общий ущерб был оценен в 27,3 тысячи рублей.

Суд квалифицировал действия каждого подсудимого как разбой, то есть нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Был учтен и предварительный сговор.

Двое подсудимых получили по четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, третий — три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденные обжаловали приговор, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

ИА «Орелград»