В Ливнах огорчили любителей бани

Администрация райцентра подняла тарифы на помывку.

Власти города Ливны установили новые тарифы на услуги бани МУКП «Ливенское». Постановление вступило в силу с 1 октября 2018 года. Предыдущее подорожание произошло в сентябре прошлого года. Помывка в муниципальной бане стала дороже.

Так, посещение общего отделения, помывка в душе и в ванне обойдется в 180 рублей вместо прежних 165. При этом сохранена льгота для пенсионеров. Помывка в общем отделении бани в будние дни (четверг и пятница) для них отныне стоит 120 рублей, раньше было 110.

Подорожала и помывка в номерах высшего разряда. Так, 1 час в трехместном номере теперь стоит 550 рублей (до сих пор – 480), в шестиместном – 670 (600) рублей.

ИА «Орелград»