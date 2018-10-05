КСП нашла искажение отчетности на 95 млн рублей

5.10.2018 | 12:45 Новости, Экономика

Итоги проверки Орловского района обсудили на коллегии счетной палаты.

Как сообщили в КСП, итоги экспертно-аналитических мероприятий были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области. В частности, были обсуждены результаты проверки исполнения бюджета Орловского района за 2017 год и текущий период 2018 года, а также целевого и эффективного использования субвенций, выделенных из областного бюджета.

Общий объем проверенных средств составил 1,56 миллиарда рублей. В ходе проверки были установлены отдельные нарушения и недостатки. Так, превышение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления составило около 9,7 миллиона рублей.

Также выявлено нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, «выразившееся в искажении отчетности на сумму 95,08 миллиона рублей». «Основная сумма искажения связана с неотражением в бюджетной отчетности дебиторской задолженности по арендным платежам», — отметили в КСП.

Нарушения порядка реализации государственных муниципальных программ превысили 1,65 миллиона рублей. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена руководству региона.

ИА «Орелград»

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