Ливны дошли до предела

5.10.2018 | 13:15 Новости, Экономика

Задолженность муниципального образования близка к опасной черте.

Контрольно-счетная палата города Ливны дала положительное заключение на внесение поправок в бюджет на 2018 года. Согласно им, доходы местной казны вырастут на 33,8 миллиона рублей, расходы – на 35,2. Соответственно, увеличится дефицит бюджета, который в этом году превысит 40,4 миллиона рублей.

КСП также отмечает, что верхний предел муниципального долга города Ливны по состоянию на 1 января 2019 года по долговым обязательствам остается без изменений и составляет 90 миллионов рублей.

Райцентр пока укладывается в эти рамки. Задолженность муниципального образования по кредитам (банковский и бюджетный) по состоянию на 1 сентября 2018 года составляет 86 миллионов рублей. Это не превышает утвержденный верхний предел муниципального долга город, однако задолженность уже близка к нему.

ИА «Орелград»

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