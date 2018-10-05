Муромский: тепло дали в 90% домов

Все социальные объекты уже отапливаются.

Тепло поступило в 1697 многоквартирных домов Орла (89% от общего количества), сообщил в социальных сетях глава администрации Орла Александр Муромский.

В дома на улице Генерала Родина дали горячую воду и отопление. Это подтвердили «Орелграду» местные жители. Муромский напомнил, что во все дома тепло будет подано до 8 октября. Кроме того, уже отапливаются все социальные объекты — школы, детсады, больницы и поликлиники.

— Что касается дома по Артельной, 10, мне доложили, что не вся система в доме заполнена теплоносителем и потому на данный момент в отдельных стояках нет небходимого давления. Как только оно достигнет нужного уровня, тепло будет во всех квартирах, — рассказал Муромский про еще один проблемный адрес.