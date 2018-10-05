Орловским выпускникам вместо аттестатов выдали справки

5.10.2018 | 13:45 Новости, Образование

На проблему обратил внимание отец Дионисий.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», в общественную приемную обратился отец Дионисий, настоятель храма святителя Николая Мирликийского.

Он попросил «поддержать православную молодежь в реализации проекта помощи детям с задержкой психического развития из интернатных учреждений Орловской области».
В реготделении пояснили: проблема заключается в том, что многие воспитанники интернатов после окончания учебы получают не аттестат, а некую справку.

— Реализовать с этой справкой свое право даже на среднее специальное образование дети не могут, — посетовал священник. – Поэтому наша цель — помочь им получить аттестаты.

Решать проблему будут сообща. Священника заверили, что будет организована встреча с участием сотрудников системы образования и Орловско-Болховской епархии РПЦ.

ИА «Орелград»

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