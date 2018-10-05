В Орловской области 500 подростков смогут найти работу

В Орле подвели промежуточные итоги организации временных работ.

Как сообщили в областном управлении труда и занятости, ситуацию обсудили участники круглого стола, прошедшего в этом ведомстве. Было озвучено, что в текущем году по плану в регионе должно быть трудоустроено 2,7 тысячи подростков. К настоящему времени трудоустроено 2,2 тысячи.

— Ежегодно показатели по временной занятости подростков выполнялись и перевыполнялись, — подчеркнули в управлении. — Трудоустраивалось юных граждан больше, чем планировалось на год.

Также было отмечено, что муниципальным образованиям рекомендуется ежегодно разрабатывать собственные программы, предусмотрев в них источники финансирования.

Так, к примеру, временная занятость подростков регламентируется постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Орловской области № 2 от 23 июня 2017 года.

Согласно ей, минимальный период занятости несовершеннолетних на рабочем месте должен составлять один месяц. Эти рекомендации необходимо учитывать при организации труда подростков – к такому выводу пришли участники заседания.

ИА «Орелград»