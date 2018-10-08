Академия Буденного засудила орловца за нежелание учиться

Жителя Мценска обязали вернуть государству потраченные на него деньги.

Мценский районный суд вынес решение по гражданскому иску Военной академии связи имени маршала Советского Союза Буденного (Санкт-Петербург) к жителю Мценска. Речь шла о взыскании денежных средств федерального бюджета, затраченных на военную подготовку в период обучения в военно-учебном заведении.

Ответчик был зачислен в академию в 2014 году. Спустя год стороны заключили контракт о прохождении военной службы на время обучения, условиями которого были предусмотрены случаи возмещения средств и их размер.

Весной 2017 года орловец был отчислен из военно-учебного заведения по нежеланию учиться. Срок обучения рядового на момент отчисления и составил 2 года и 8 месяцев. В академии подсчитали, что на военную подготовку ответчика было потрачено 106,5 тысячи рублей.

Отчисленному курсанту предложили вернуть деньги в бюджет добровольно, на что он ответил отказом. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

ИА «Орелград»