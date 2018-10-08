Орловская область вновь влезет в долги

Областные власти решили позаимствовать еще 2 млрд рублей.

Правительство Орловской области издало постановление о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации.

Заем в рублях планируется взять под процентную ставку не более 8,25 процента годовых со сроком погашения до 365 дней. Это будут две невозобновляемые кредитные линии с лимитом 2 миллиарда рублей и 107,48 миллиона.

Как следует из документа, кредит необходим для «обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств Орловской области».

Напомним, что госдолг региона превышает 18,1 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»