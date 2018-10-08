Орловские общественники за год потратили 1 млрд рублей

Обнародованы итоги обследования общественных организаций.

Орелстат опубликовал отчет об итогах выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций. Специалисты проанализировали деятельность за 2017 год.

Всего под наблюдение попала 801 организация. Из них только 36 имеют в собственности нежилые помещения. Большая часть – 598 организаций – действуют в сфере предоставления услуг.

Согласно статотчету, в 2017 году на счета орловских социально ориентированных некоммерческих организаций поступило 919,05 миллиона рублей. Из них около 340 миллионов – это доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.

Почти на 250 миллионов рублей «потянули» пожертвования и гранты от российских физических лиц. Кроме того, федеральный бюджет «подкинул» орловским общественникам 41,5 миллиона рублей, областной – 29,8 миллиона, муниципальные – 1,09 миллиона рублей.

ИА «Орелград»