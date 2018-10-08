Под Орлом при пожаре пострадал мужчина

8.10.2018 | 10:47 Новости, Происшествия

Его госпитализировали с отравлением угарным газом

В Орловской области при пожаре в собственном доме пострадал 48-летний мужчина, сообщили в региональном главке МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 7 октября в 6:39 из деревни Залипаевка Малоархангельского района. Огонь перекидывался с кровли внутрь дома. До приезда пожарных из дома успели спасти хозяина – его госпитализировали с отравлением угарным газом.

Пожар уничтожил кровлю, дом выгорел изнутри. Инцидент мог случиться из-за аварийного режима работы проводки в электроплите, добавили в МЧС.

ИА «Орелград»

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