«Ъ»: Потомскому предложат возглавить Петербург или стать полпредом

Источник из его окружения заявил, что Потомского не заинтересует это предложение

Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский рассматривается в качестве кандидата на пост главы Санкт-Петербурга, утверждают источники «Коммерсанта».

По данным издания, в случае низкого рейтинга нового врио губернатора северной столицы Александра Беглова Кремль будет искать новых кандидатов. В их числе, кроме главы ФАС Игоря Артемьева, называют и Вадима Потомского.

Впрочем, источник в окружении экс-губернатора Орловской области заявил, что для Потомского это предложение не будет интересным.

«Такие планы для него не видны даже в подзорную трубу. У Вадима Владимировича нет никакого желания возвращаться в публичную политику», — сказал собеседник издания.

Другие источники «Коммерсанта» утверждают, что Потомскому могут предложить стать полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Именно эту должность занимал Александр Беглов, пока не был назначен врио главы Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко.

Вадим Потомский возглавлял Орловскую область с 2014 по 2017 годы.

ИА «Орелград»