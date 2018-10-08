Страшное ДТП с мотоциклистом попало на видеорегистратор

8.10.2018 | 21:28 Новости, Происшествия

Байкер ехал по правилам не превышая скорости

Напомним, что страшная авария случилась вчера около 18 часов вечера на пересечении Карачевского шоссе и улицы Комсомольской. В ДТП погиб 30-летний водитель мотоцикла. Он на большой скорости врезался в автомобиль Рено и скончался в карете скорой помощи.

Картина происшествия не сразу стала понятна и в социальных сетях стали утверждать, что водитель мотоцикла ехал на большой скорости или называть иные причины в которых был виновен байкер. Однако сегодняшнее видео расставило все точки в ДТП. Очевидно, что автомобилист ехал по совершенно пустой дороге на зеленый сигнал светофора. При повороте налево не пропустил встречно двигающееся транспортное средство — мотоцикл. Хотя по правилам должен был это сделать.

Окончательную вину автомобилиста установит суд. Завтра состоятся похороны мотоциклиста Сергея Гончарова.

ИА Орелград

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