В Орле нарколеди дали 10 лет

Осуждена наркоманка со стажем.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая ранее была неоднократно судима. Сама она пояснила, что наркотики употребляет с 1999 года. Впрочем, судили ее за другие преступления – за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Сотрудники полиции задержали ее в феврале 2018 года. Женщина приобрела полтора десятка пакетиков с наркотическим средством общей массой около 13 граммов. Было установлено, что она должна была продать «зелье» знакомым-наркоманам.

В судебном заседании подсудимая поначалу вину в содеянном признала в полном объеме. Однако затем, после разъяснения ей положений ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. Поэтому суд ориентировался на то, что она сказала в ходе следствия.

С ее слов, «соль» она покупала у своей знакомой, которая занимается распространением наркотических средств. Примерно с осени 2017 года она начала ей помогать сбывать товар. В ее задачу входило продавать не только «соль», но и «гашиш» и «спайс», которыми ее снабжали раз в неделю.

После очередной сделки она была задержана. С учетом всех обстоятельств суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении поставщика наркотиков тоже возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»