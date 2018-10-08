В Орле СК начал проверку из-за срыва отопительного сезона

Котлы в доме на улице Льва Толстого так и не поменяли

Руководитель следственного управления СКР по Орловской области Анатолий Щуров потребовал начать доследственную проверку из-за срыва отопительного сезона в доме №2а по улице Льва Толстого, сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, жители сдали на замену отопительных котлов более 2,5 млн рублей, однако работы до сих пор не выполнены. В доме нет ни отопления, ни горячей воды.

— Следствиям будет дана объективная оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустившим сложившуюся ситуацию, — добавили в СК.

ИА «Орелград»