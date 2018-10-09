Стало известно, во сколько региону обошлась борьба с клещами

Специалисты подвели итоги «клещевого» сезона

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, первое обращение к медикам по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 8 апреля. Тогда же начался еженедельный мониторинг.

— За 9 месяцев 2018 года количество обратившихся по поводу присасывания клещей находилось в пределах среднемноголетних значений, — пояснили в ведомстве. — Уровень заболеваемости клещевым боррелиозом на территории области остался низким — за 9 месяцев зарегистрировано 10 случаев.

Также сообщается, что в течение эпидемического сезона обработано 337,5 га, объем дезинсекционных мероприятий оказался выше показателей прошлого года. Общая сумма потраченных на это средств превысила 1 млн рублей.

— Территория области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ), — добавили в Роспотребнадзоре. — Поэтому плановые профилактические прививки жителям области против КВЭ не проводятся.

Однако были совершены выезды на эндемичные территории. В результате во внеплановом режиме против КВЭ было вакцинировано 7 человек, в том числе 2 ребенка.

ИА «Орелград»