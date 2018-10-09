В Орле менеджер ограбил собственный магазин

Необычное дело о присвоении рассмотрел суд Заводского района.

Перед судом предстал теперь уже бывший сотрудник одной из федеральных торговых сетей. Его признали виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения. В марте 2018 года молодого человека приняли на работу в качестве заместителя директора универсама.

Он нес полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества и «обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями». То есть имел доступ в помещение главной кассы, где хранилась выручка. Этим и воспользовался менеджер.

Преступление он совершил всего через две недели после трудоустройства. Молодой человек явился в собственный магазин за полночь, то есть в нерабочее время. Вошел через служебный вход, благо ключ у него имелся. Из стола в помещении главной кассы универсама взял ключ и открыл сейф, в котором хранилось чуть более 79 тысяч рублей. Эта сумма и стала его добычей.

Подсудимый признал вину в полном объеме, а также добровольно возместил магазину ущерб. Но в ходе процесса было установлено, что у мужчины ранее уже была судимость, и он отделался условным сроком.

Суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»