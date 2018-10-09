В Орловской области зарплата выросла и упала

9.10.2018 | 9:52 Новости, Экономика

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработке в регионе.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области средняя номинальная заработная плата, начисленная за июль 2018 года на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 26584 рубля.

Она уменьшилась по сравнению с июнем 2018 года на 8,6 процента. Тогда она составляла 29001 рубля. Однако по сравнению с июлем предыдущего года заработок среднестатистического жителя Орловщины вырос на 10,8 процента.

Годом ранее средняя зарплата в регионе составляла всего 23781 рубль в месяц. Орелстат также отмечает, что реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2018 года увеличилась по сравнению с июлем 2017 года на 8,7 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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